Incassi cinema Dragon trainer resta in vetta come negli Usa

Nonostante il caldo estivo tenga a bada gli spettatori, "Dragon Trainer" conferma il suo dominio sul box office italiano come negli Stati Uniti. Il film ambientato nel magico nord continua a incantare e attrarre pubblico, mantenendo il primo posto con risultati solidi e una media di oltre 3.200 euro per sala. Un successo che dimostra come, anche nei momenti più caldi dell’anno, le avventure più avvincenti sanno conquistare il cuore degli spettatori.

Un nuovo fine settimana debole al box office italiano nel weekend 19-22 giugno, complice il caldo di inizio estate. Come negli Usa secondo i dati forniti da Cinetel, il live-action ambientato nel leggendario nord di ' Dragon Trainer ' è il film più visto nei cinema italiani. Distribuito da Universal ha chiuso il suo secondo fine settimana con 1.632.971 euro (-31%) e una media di 3.240 euro in 504 cinema, per un totale di 5.624.256 euro. Esordio in seconda posizione per il film di animazione Disney Pixar Elio che arriva a 643.876 euro con una media di 1.361 euro in 473 cinema e un totale in cinque giorni di 758. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Incassi cinema, Dragon trainer resta in vetta come negli Usa

In questa notizia si parla di: cinema - dragon - trainer - negli

Cinema, l’eterna lotta tra il bene e il male nel film Dragon Trainer - Nel magia del cinema, l’eterna lotta tra il bene e il male prende vita in "Dragon Trainer", un’avventura fantasy ricca di draghi, effetti speciali mozzafiato e personaggi indimenticabili.

Ecco le vibes che portiamo nell'arena #DragonTrainer, ora al cinema Vai su Facebook

Incassi cinema, Dragon trainer resta in vetta come negli Usa; Dragon Trainer si ribadisce primo al boxoffice italiano del weekend, Elio è in seconda posizione; Box office, “Dragon Trainer” continua a volare. “Elio” ottiene la peggior apertura per un film Pixar in USA.

Incassi cinema, Dragon trainer resta in vetta come negli Usa - Un nuovo fine settimana debole al box office italiano nel weekend 19- ansa.it scrive

Dragon Trainer ancora in testa al box office italiano, nulla può il debutto di Elio, nuova creazione Pixar - Dragon Trainer si conferma il titolo forte di questo inizio estate al box office italiano. Come scrive msn.com