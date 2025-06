Inaugurazione Parco De Mita Mastella | Luogo recuperato alla città intitolato a un grande politico

Oggi a Benevento si apre un nuovo capitolo di rinascita urbana con l'inaugurazione del Parco De Mita Mastella, un luogo simbolo di rinvenimento e rigenerazione. Dopo anni di abbandono, questo spazio restituito alla comunità rappresenta un prezioso patrimonio di verde, cultura e socialità , dedicato alla memoria di un grande politico e al contributo fondamentale per l’istituzione Unisannio. Un passo importante verso una città più viva e coinvolgente.

Mastella: contributo determinante anche per istituzione Unisannio. Benevento, 23 giugno 2025 – “ Oggi inauguriamo un luogo, recuperato al patrimonio della comunitĂ cittadina dopo anni in cui se n’erano praticamente perse le tracce geografiche e topografiche, che significherĂ verde, tempo libero, eventi. SignificherĂ vita per la cittĂ in uno spazio ridonato ai beneventani e a chi la volontĂ di gerovitalizzarlo e trattarlo con cura e rispetto. DiventerĂ un parco tematico sulle Janare, fruendo del genio del premio Oscar Dante Ferretti e vivrĂ anche il suo suggestivo teatro open. Lo dedichiamo a Ciriaco De Mita che è stato maestro, amico ed esempio della mia vita politica. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it