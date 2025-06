Inaugurazione apre la caffetteria La Fermata | un punto di riferimento per Marciana

Il prossimo 23 giugno, a Marciana di Cascina, si apre un nuovo punto di incontro e convivialità: la Caffetteria “La Fermata”. Un luogo pensato per diventare il cuore pulsante della comunità, dove aroma di caffè e risate si mescolano in un’atmosfera accogliente. Con entusiasmo, Chiara Paderi dà il via a questa avventura, che promette di arricchire la vita locale. Venite a scoprire il vostro nuovo punto di riferimento!

Cascina (PI), 23 giugno 2025 – Una nuova realtà apre le porte nel Comune di Cascina: nasce la Caffetteria "La Fermata", a Marciana in via Tosco Romagnola n. 425. Un progetto ambizioso e una nuova sfida imprenditoriale portata avanti con determinazione da Chiara Paderi, salutata con il taglio del nastro alla presenza del sindaco di Cascina Michelangelo Betti, della presidente di Confcommercio Cascina Cristiana Cappelli e del coordinatore Sindacale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli. "Abbiamo voluto ridare vita a questo locale, l'abbiamo riacceso, reso di nuovo accogliente e pieno di energia" racconta l'imprenditrice Chiara Paderi.

