inaugurato il nuovo ufficio turistico di montescudaio

scorsa settimana, ha segnato un momento di grande entusiasmo per Montescudaio, che si prepara a accogliere i visitatori con un servizio ancora più efficiente e coinvolgente. Situato nel cuore del paese, il nuovo ufficio turistico rappresenta un punto di partenza ideale per scoprire le meraviglie di questa affascinante destinazione. La gestione affidata alla Pro Loco garantirà un’accoglienza calda e professionale, contribuendo a valorizzare l’identità locale e a promuovere il turismo sostenibile.

