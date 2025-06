In via Umbria una nuova residenza universitaria

Scopri la nuova residenza universitaria in via Umbria a Parma, un’oasi moderna pensata per studenti desiderosi di comfort e comunità. Con 30 posti letto distribuiti tra camere singole e doppie, offre cucine, spazi condivisi e servizi dedicati, creando l’ambiente ideale per vivere al meglio l’esperienza universitaria. Inaugurata oggi dall’assessore regionale alle Politiche abitative, questa struttura rappresenta un importante passo avanti nel sostegno ai giovani studenti.

Una nuova residenza universitaria a Parma che rende disponibili 30 nuovi posti letto in 22 camere singole e 8 camere doppie, oltre a cucine, spazi e servizi comuni. Si trova tra le vie Umbria e Tanara, ed è stata inaugurata questo pomeriggio dall'assessore regionale alle Politiche abitative.

