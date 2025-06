In vacanza sì ma con il prestito | la Lombardia è la regione più indebitata d’Italia

L’estate 2025 si preannuncia come la più cara di sempre, tra bollette alle stelle e prezzi alle stelle. Mentre Milano si prepara a fronteggiare questa sfida economica, il nuovo rapporto di Facile.it e Consumerismo No Profit denuncia un aumento dei costi che coinvolge tutta Italia. È il momento di scoprire come affrontare questa stagione complessa e proteggere le nostre finanze, perché in gioco c’è il nostro benessere quotidiano.

Milano, 23 giugno 2025 – Tutto (o quasi) costa di più. In attesa di sapere se l’estate 2025 sarà davvero la più calda di sempre, il trimestre appena iniziato rischia di aggiudicarsi in anticipo il titolo di quello più caro. Anche l’ultimo rapporto congiunto di Facile.it e Consumerismo No Profit diffuso in questi giorni è in linea con le previsioni delle principali associazioni di consumatori e dall’Istat: per il traghetto si spenderà il 9,7% in più di un anno fa, i voli estivi verso l’Europa subiranno un rincaro del 7%, i voli nazionali del 21% su Ferragosto. Persino le soluzioni low-cost (+4% e il +6%) faticheranno a farsi riconoscere come tali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - In vacanza sì ma con il prestito: la Lombardia è la regione più indebitata d’Italia

In questa notizia si parla di: vacanza - prestito - lombardia - regione

Voti ai manager di Ats e Asst, ci furono errori. Ora Regione Lombardia corre ai ripari - Il 20 dicembre 2024, la Regione Lombardia ha pubblicato le valutazioni dei dirigenti sanitari, rivelando errori tra i voti assegnati ai manager di Ats e Asst.

In vacanza sì ma con il prestito: la Lombardia è la regione più indebitata d’Italia; Nuova Impresa 2025; Contributi a Fondo perduto per il Turismo: tutti i Bandi Aperti di Invitalia per il 2025.

In vacanza sì ma con il prestito: la Lombardia è la regione più indebitata d’Italia - Il report di Susini Group: 783mila famiglie hanno già chiesto prestiti, il 60% risiedono a Milano e provicnia. Secondo ilgiorno.it

Toglietemi tutto ma non le vacanze - Se in termini assoluti sono Lombardia e Campania le due regioni in cui vengono sottoscritte il maggior ... Lo riporta rainews.it