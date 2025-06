In trasferta a Giardini Naxos per rubare un' auto arrestato due giovani ladri etnei

In una tranquilla notte a Giardini Naxos, due giovani ladri etnei hanno tentato di derubare un'auto, ma sono stati rapidamente intercettati dai carabinieri di Taormina. La loro fuga è durata poco: arrestati per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, dimostrano ancora una volta come la legge non si pieghi di fronte alla criminalità . La loro vicenda mette in luce l’efficacia delle forze dell’ordine nel mantenere la sicurezza urbana.

Nella notte tra il 21 e il 22 giugno scorso, i carabinieri della compagnia di Taormina hanno arrestato due giovani del Catanese di 18 e 19 anni, già noti alle forze dell'ordine, accusati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Durante un servizio di controllo a Giardini Naxos, i.

