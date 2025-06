In the name of love il concerto benefico della Intercity Gospel Train Orchestra in ricordo dell' amico Maci

In occasione della memoria di Maci, l’Intercity Gospel Train Orchestra torna con il suo emozionante concerto benefico "In the name of love". Un evento imperdibile per celebrare la musica e l’amicizia, trasformando il ricordo in un momento di solidarietà e speranza. La serata, prevista per domenica 29 giugno nella splendida cornice della...

Torna anche quest'anno il concerto di Intercity Gospel Train Orchestra dedicato al cantante solista Massimiliano Cardinale (per tutti Maci), scomparso prematuramente all'inizio del 2020. La serata, dal titolo "In the name of love - in ricordo di Maci", è in programma per domenica 29 giugno nella. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - "In the name of love", il concerto benefico della Intercity Gospel Train Orchestra in ricordo dell'amico Maci

