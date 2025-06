In Qatar 10 militari italiani ' sono al sicuro altrove'

In un contesto di tensione crescente in Medio Oriente, dieci militari italiani dell'aeronautica, precedentemente schierati presso la base americana di Al Udeid a Doha, si trovano ora al sicuro altrove. Mentre l'Iran avvia operazioni di rappresaglia, la loro sicurezza resta prioritaria. La situazione rimane delicata, ma si conferma che il contingente italiano sta affrontando questa crisi con la massima attenzione e precauzione.

Sono attualmente dieci i militari italiani, dell'aeronautica, che si trovano in Qatar ed erano operativi nella la base americana di Al Udeid alle porte di Doha, dove l' Iran ha iniziato l' operazione di rappresaglia. Al momento il gruppo di militari - si apprende da fonti informate - è "al sicuro altrove".

Al Udeid, la base Usa in Qatar sede (nel deserto) del Central Command: all'interno 10 militari italiani - Il Qatar ospita la base militare di Al Udeid, la più grande degli Stati Uniti nella regione. Lo riporta msn.com