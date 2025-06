In piazza San Marco striscione di Greepeace contro il matrimonio di Jeff Bezos a Venezia

A Venezia un gruppo di attivisti e attiviste di Greenpeace Italia e del gruppo d'azione britannico Everyone Hates Elon hanno srotolato uno striscione gigante di 400 metri quadrati con la scritta: "If you can rent Venice for your wedding, you can pay more tax" ("Se puoi affittare Venezia per il tuo matrimonio, allora puoi pagare più tasse") in Piazza San Marco, in vista del matrimonio del miliardario Jeff Bezos che verrà celebrato fra pochi giorni nella città lagunare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - In piazza San Marco striscione di Greepeace contro il matrimonio di Jeff Bezos a Venezia

