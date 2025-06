In piazza con bandiere della Russia e dell’Iran | a sinistra hanno davvero una strana idea di pace video

Lo scenario del corteo “per la pace” di sabato scorso a Roma si rivela più complesso e controverso di quanto sembri. Tra bandiere della Palestina, della Russia e dell’Iran, emergono anche simboli di milizie islamiste e ideologie discutibili che alimentano dubbi sulla reale volontà di pace di questa manifestazione. Un evento che solleva domande profonde sul significato e le alleanze dietro le quinte del cammino verso la pace.

Tante, troppe falle ideologiche nel corteo “per la pace” che si è tenuto sabato scorso a Roma. Le bandiere della Palestina, per quanto presenti, hanno lasciato spazio a quelle della Repubblica islamica iraniana e della Russia di Vladimir Putin. Ma non solo, perché secondo quanto emerge da un video pubblicato da Agenzia vista, sullo striscione di alcuni partecipanti compariva anche la bandiera delle milizie islamiste libanesi di Hezbollah e la scritta “Con l’asse della resistenza”. Accanto a questi simboli hanno sfilato persone con le bandiere della pace, del Movimento 5 stelle e di Rifondazione comunista. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - In piazza con bandiere della Russia e dell’Iran: a sinistra hanno davvero una strana idea di “pace” (video)

In questa notizia si parla di: pace - bandiere - piazza - russia

