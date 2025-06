In montagna con Gramsci | torna la camminata resistente fino a Capanna Mara

Preparati a vivere un’esperienza unica tra le bellezze alpine: torna “In montagna con Gramsci”, la camminata resistente fino a Capanna Mara. Sabato 28 giugno 2025, unisciti a noi per celebrare la memoria e l’impegno politico in un percorso immerso nella natura e nella storia. L’appuntamento è alle 14.30 al parcheggio dell’Alpe del... Non perdere questa occasione di solidarietà, cultura e scoperta!

Sabato 28 giugno 2025 si terrà la sesta edizione di “In montagna con Gramsci”, la camminata commemorativa e militante organizzata da Arci Como e dalla sezione territoriale erbese, in collaborazione con ANPI e altre realtà del territorio. L’appuntamento è alle ore 14.30 al parcheggio dell’Alpe del. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - In montagna con Gramsci: torna la camminata resistente fino a Capanna Mara

In questa notizia si parla di: montagna - gramsci - camminata - torna

Torna la camminata della legalità fino alla Rocca. Al traguardo la festa di riapertura della biblioteca - Torna a Cento la Camminata della Legalità, un evento che promuove valori di giustizia e comunità. Questa quarta edizione, intitolata "Un passo davanti all’altro", culminerà con la festosa riapertura della Biblioteca Civica.

Lunedì 2 giugno camminata sul Montalbano. Noi andiamo e tu? Vai su Facebook

In montagna con Gramsci: torna la camminata resistente fino a Capanna Mara; Alla Capanna Mara la sesta edizione della passeggiata In montagna con Gramsci; A Novara torna la StraWoman: appuntamento a novembre in piazza Gramsci.

La «Montagna per tutti»: camminata inclusiva puntando a duemila - «In questa prossima camminata di un giorno parteciperanno paraplegici, amputati, non vedenti ... Segnala corriere.it

Torna ‘Camminata per un amico’ - Torna ‘Camminata per un amico’ Il Gruppo Escursionistico la Lama organizza domenica 27 agosto la 'Camminata per un amico' in ricordo di Adriano Domenichini, appassionato della montagna. Secondo ilrestodelcarlino.it