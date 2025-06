in giro in camper per il porto a rubare cavi di rame un arresto e una denuncia

In un evento che ha scosso il porto locale, due individui sono stati sorpresi mentre tentavano di trafugare cavi di rame da un container. La prontezza degli agenti ha portato all’arresto di un 32enne bosniaco e alla denuncia di una donna di 37 anni, entrambi coinvolti in un furto aggravato. Un episodio che dimostra come la sicurezza cittadina sia una priorità , rafforzando la fiducia nelle forze dell’ordine e nel rispetto delle leggi.

