In ferie sì ma coi debiti

L’estate 2024 si presenta come la più costosa di sempre, con ogni aspetto che sembra salire alle stelle: dai trasporti ai servizi quotidiani. Mentre aspettiamo di scoprire se il 2025 supererà anche questa “guardia”, il nuovo rapporto di Facile.it e Consumerismo No Profit mette in luce un quadro allarmante. Tra debiti e spese crescenti, è il momento di capire come affrontare questa stagione da record.

Tutto (o quasi) costa di più. In attesa di sapere se l'estate 2025 sarà davvero la più calda di sempre, il trimestre appena iniziato rischia di aggiudicarsi in anticipo il titolo di quello più caro. Anche l'ultimo rapporto congiunto di Facile.it e Consumerismo No Profit diffuso in questi giorni è in linea con le previsioni delle principali associazioni di consumatori e dall'Istat: per il traghetto si spenderà il 9,7% in più di un anno fa, i voli estivi verso l'Europa subiranno un rincaro del 7%, i voli nazionali del 21% su Ferragosto. Persino le soluzioni low-cost (+4% e il +6%) faticheranno a farsi riconoscere come tali.

