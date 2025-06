In Ecuador scatta l’allarme | il super boss terrorista Quinde evade dal carcere di massima sicurezza

In Ecuador scatta l'allarme per la tragica fuga del super boss terrorista Rolando Federico Gómez Quinde, leader della banda Las Águilas. Soprannominato il "cacciatore di sangue", Quinde ha sfuggito in modo rocambolesco dalla massima sicurezza di Guayaquil, suscitando preoccupazione e sconcerto. Il presidente Daniel Noboa ha sottolineato che l’evasione non è casuale, ma frutto di una complicità diffusa. La fuga di Quinde mette in crisi l’intera nazione, lasciando il paese in stato di massima allerta.

Pericoloso e sanguinario: questo l'identikit del boss Rolando Federico Gómez Quinde, capo della banda criminale ecuadoriana Las Águilas, che in modo rocambolesco è riuscito a evadere dal carcere di massima sicurezza di Guayaquil, dove era rinchiuso da tempo. A darne notizia è stato il presidente dell'Ecuador, Daniel Noboa, secondo cui l'evasione non è stata frutto di una "semplice disattenzione, ma di vera e propria complicità". Lo ha affermato su X il capo dello Stato, che ha ordinato l'arresto di tutto il personale carcerario coinvolto nella fuga.

