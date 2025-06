In coma per un incidente stradale è morto il tik toker Mario D’Inverno | Non vedrà nascere sua figlia

La tragica scomparsa di Mario D’Inverno, giovane talento di Acerra conosciuto tra i social come TikToker amatissimo, ha sconvolto la comunità. La sua vita si è spezzata in un attimo, privando non solo il mondo digitale di un volto brillante, ma anche la sua futura famiglia di una gioia immensa: la nascita della figlia. Una perdita che lascia un vuoto profondo e ricorda quanto sia fragile la vita.

Era diventato un volto conosciuto tra i giovani della Campania, grazie ai video virali realizzati con gli amici sotto la Galleria Umberto I di Napoli. Mario D’Inverno, noto tiktoker originario di Acerra, è morto in ospedale per le conseguenze di un grave incidente stradale avvenuto nel mese. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - In coma per un incidente stradale, è morto il tik toker Mario D’Inverno: "Non vedrà nascere sua figlia"

