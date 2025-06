In ateneo Palermo le aule immersive con tecnologia 5G

L'Università di Palermo si rivoluziona con le aule immersive dotate di tecnologia 5G, portando l'apprendimento e la ricerca a livelli mai visti prima. Ambienti simulativi avanzati, telemedicina e progetti di intelligenza artificiale rendono questo campus un esempio pionieristico in Italia. Un'innovazione che apre nuove frontiere e promette di ridefinire il futuro dell'istruzione universitaria. È questa la strada verso una formazione sempre più all'avanguardia e competente per i giovani di domani.

Aule universitarie trasformate in ambienti immersivi, simulazioni cliniche con manichini intelligenti, applicazioni di telemedicina e progetti di ricerca basati sull' Intelligenza artificiale per diagnosi sempre più precoci. È questo l'obiettivo del primo campus italiano con rete privata ibrida (MPN-5G) realizzato dall' Università degli Studi di Palermo e da Fastweb+Vodafone nell'ambito del progetto europeo "5G 4 A smart sicilian academic campus". L'iniziativa del valore complessivo di 6,5 milioni di euro è stata presentata oggi alla sala magna del complesso monumentale dello Steri, sede del rettorato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - In ateneo Palermo le aule immersive con tecnologia 5G

Il ministro Giuli in visita alla Fondazione Ettore Majorana di Erice, interverrà anche il rettore dell'ateneo di Palermo - Il ministro della Cultura Alessandro Giuli farà tappa alla storica Fondazione Ettore Majorana di Erice, un crocevia di eccellenze scientifiche e culturali.

