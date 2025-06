In arrivo una mostra su Doom | The Dark Ages al GAMM di Roma sarà imperdibile

Se sei un appassionato di videogiochi e non vedi l’ora di immergerti nell’universo di DOOM, questa è l’occasione che aspettavi! Dal 4 al 6 luglio 2025, il GAMM di Roma apre le sue porte per una mostra imperdibile dedicata a DOOM: The Dark Ages. Un evento ricco di oggetti iconici, conferenze e sessioni di gioco che ti faranno vivere un’esperienza unica nel suo genere. Non perdere questa straordinaria opportunità di entrare nel cuore della saga!

DOOM: The Dark Ages arriva, durante il weekend del 4-6 luglio 2025, al GAMM Game Museum di Roma e lo fa, come da tradizione, in maniera roboante. Tutti i videogiocatori e gli appassionati del DOOM Slayer potranno ammirare una speciale mostra allestita con oggetti unici e iconici dedicati all’ultimo capitolo della saga, partecipare a eventi dedicati, tra cui speciali conferenze, e giocare su console Xbox a DOOM: The Dark Ages. Il GAMM Game Museum è stato scelto come tappa italiana per esporre al pubblico queste incredibili creazioni ispirate a DOOM: The Dark Ages. Per celebrare una serie che ha fatto la storia dei videogiochi, i visitatori del museo potranno ammirare l’ Arazzo dello Slayer, un oggetto unico ispirato al celebre arazzo medievale di Bayeux, raffigurante i protagonisti del videogioco. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - In arrivo una mostra su Doom: The Dark Ages al GAMM di Roma (sarà imperdibile)

