Improvvisazione teatrale | Bridges supera l' ostacolo della lingua e diventa internazionale

L'improvvisazione teatrale Bridges ribalta i confini linguistici, trasformandosi in un'esperienza internazionale unica. Sete artisti provenienti da culture diverse si incontrano sul palco, unendo lingue, suoni e linguaggi alternativi come grammelot e comicitĂ . La loro fusione crea un dialogo vibrante che supera ogni barriera, dimostrando come l'arte possa unire e ispirare oltre le parole. In questo spettacolo, il potere dell'espressione supera ogni ostacolo, coinvolgendo il pubblico in un viaggio emozionante senza confini.

Sei artisti provenienti da diverse culture si uniscono sul palco, portando con sĂ© la ricchezza delle loro lingue – inglese, italiano, sloveno, francese e ceco – oltre a linguaggi alternativi come grammelot, comicitĂ , musica, luci e la potenza espressiva del corpo, che si fondono in un dialogo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Improvvisazione teatrale: "Bridges" supera l'ostacolo della lingua e diventa internazionale

