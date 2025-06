Imprenditore torinese scomparso da mesi | È stato arrestato in Venezuela

Nel cuore di Torino, l’assenza prolungata di Mario Burlò, noto imprenditore, aveva suscitato preoccupazioni e sospetti tra amici e famigliari. Ora, la notizia di un suo arresto in Venezuela apre un nuovo capitolo inquietante: cosa si nasconde dietro questa vicenda? La sua storia si intreccia con questioni giudiziarie complesse e misteriose, lasciando il pubblico alla ricerca di risposte su un destino che, fino a poche ore fa, sembrava avvolto nel silenzio.

Arrestato e detenuto in Venezuela, dove sarebbe arrivato già l'anno scorso. Sarebbero queste le sorti dell'imprenditore torinese Mario Burlò, da tempo al centro di diverse questioni giudiziarie, di cui non si hanno notizie da mesi.

