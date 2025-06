Impagnatiello voleva provocare l’aborto non uccidere Giulia Tramontano | la difesa in vista del processo d'Appello

Alla vigilia dell’udienza di appello, la difesa di Alessandro Impagnatiello mette in discussione le accuse, sostenendo che il suo intento non fosse uccidere Giulia Tramontano, ma provocare un aborto. Una strategia legale che rivela dettagli inediti sulla volontà dell’imputato, cercando di dipingere una realtà meno drammatica e più complessa. Ma quali saranno le altre carte in gioco nel processo che si preannuncia cruciale? Continua a leggere.

