Impagnatiello voleva interrompere la gravidanza non uccidere Giulia | i legali dell’ex barman e il tentativo di far cadere le aggravanti

Alessandro Impagnatiello, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Giulia Tramontano, si difende sostenendo che il suo comportamento sia stato «goffo e approssimativo», e non premeditato. I legali cercano di dimostrare che il tentativo di interrompere la gravidanza fosse diverso da un atto pianificato, con l’obiettivo di far cadere le aggravanti. La vicenda si avvia a una nuova fase in aula, portando alla luce dettagli ancora da chiarire.

Nessuna premeditazione, il comportamento di Alessandro Impagnatiello sarebbe stato « goffo e approssimativo ». È quanto sostiene la difesa dell’ex barman 32enne, condannato all’ ergastolo in primo grado per l’omicidio della compagna Giulia Tramontano, al settimo mese di gravidanza al momento del delitto. Attualmente detenuto nel carcere di Pavia, dove ha scontato tre mesi di isolamento, Impagnatiello mercoledì tornerà in aula a Milano, davanti alla Corte d’assise d’appello, per il processo di secondo grado. Alla famiglia Tramontano è stata già riconosciuta una provvisionale pari a 700mila euro. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: impagnatiello - barman - voleva - interrompere

Omicidio Tramontano, la difesa di Impagnatiello: “Non è crudele. Non voleva uccidere Giulia ma provocare l’aborto” - Nell'udienza di appello, emerge un ritratto complesso di Alessandro Impagnatiello, condannato in primo grado all'ergastolo per l’omicidio di Giulia Tramontano e del bambino.

«Impagnatiello voleva interrompere la gravidanza, non uccidere Giulia»: i legali dell'ex barman e il tentativo di far cadere le aggravanti; Impagnatiello voleva provocare l’aborto, non uccidere Giulia Tramontano: la difesa in vista del processo d'Appello; Uccise la fidanzata Giulia, ergastolo per Impagnatiello.

“Impagnatiello voleva provocare l’aborto, non uccidere Giulia Tramontano”: la difesa in vista del processo d’Appello - La difesa di Alessandro Impagnatiello alla vigilia dell'Appello, previsto mercoledì 25 giugno: "Non ci fu crudeltà ... Come scrive fanpage.it

Femminicidio Tramontano, la difesa di Impagnatiello: “Non fu crudele, voleva solo uccidere il feto” - Dopodomani l’udienza in Corte d’appello per l’ex barman di 32 anni, condannato all'ergastolo per aver ucciso a coltellate la compagna Chiara Tramontano, ... Riporta msn.com