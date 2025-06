Immobile ritorno in Serie A? Il Bologna prova il colpo in attacco

Il ritorno di Ciro Immobile in Serie A potrebbe rivoluzionare il mercato di gennaio. Dopo aver lasciato la Lazio e aver tentato l’avventura in Turchia con il Besiktas, l’attaccante sogna di rarsi in Italia, e il Bologna si prepara a provarci. La sfida non è solo sul campo, ma anche sul fronte economico: un possibile colpo di scena che potrebbe cambiare le sorti dell’attacco rossoblù.

(Adnkronos) – Ciro Immobile al Bologna? Il ritorno in Italia dell'ex attaccante della Lazio, al Besiktas nell'ultima stagione, è possibile. Il centravanti ha un altro anno di contratto con i turchi, ma rientrerebbe volentieri in Serie A. Il problema per i rossoblù sarebbe sullo stipendio, visto che Immobile guadagna oggi circa 6,5 milioni di euro . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

