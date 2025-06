Immissioni in ruolo docenti 2025 26 | elenchi provinciali delle disponibilità In Aggiornamento

Se sei un docente in attesa di conoscere le opportunità per il prossimo anno scolastico, resta aggiornato sugli elenchi provinciali delle disponibilità per le immissioni in ruolo 2025/26. Gli Uffici Scolastici Regionali stanno pubblicando i primi dati, che potrebbero ancora subire variazioni. Scopri subito quali sono le possibilità nella tua provincia e preparati al meglio per questa importante fase di carriera.

Gli Uffici Scolastici Regionali hanno iniziato a pubblicare i posti disponibili per le immissioni in ruolo dei docenti nell’anno scolastico 202526. Le disponibilità sono calcolate dopo la conclusione della mobilità del personale di ruolo e, come di consueto, sono soggette a possibili variazioni nei prossimi giorni. I dati vengono diffusi provincia per provincia e sono . Immissioni in ruolo docenti 202526: elenchi provinciali delle disponibilità In Aggiornamento . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

