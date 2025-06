Immigrazione - aspetti etici e legali | convegno su soccorso in mare e trattenimenti

Il fenomeno migratorio solleva questioni complesse e spesso controverse, toccando aspetti etici e legali che richiedono un’attenta riflessione. Il convegno organizzato a Francavilla Fontana si propone di esplorare le sfumature del soccorso in mare e dei trattenimenti, offrendo un’opportunità di confronto tra esperti e professionisti del settore. Un evento imperdibile per chi desidera approfondire le implicazioni di questo delicato tema, contribuendo a promuovere una società più giusta e consapevole.

FRANCAVILLA FONTANA - L'Associazione Nazionale Forense sezione di Brindisi e l'Unione Giuristi Cattolici della diocesi di Oria, con il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi, hanno organizzato per giovedì 26 giugno 2025, alle 16:30, presso l'aula magna del liceo classico. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - "Immigrazione - aspetti etici e legali": convegno su soccorso in mare e trattenimenti

