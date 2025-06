Imbarcano acqua | tutti salvati

Un'operazione di salvataggio tempestiva e professionale ha evitato il peggio a Portonovo, dove un motoscafo ha iniziato ad imbarcare acqua con quattro persone a bordo. Grazie all'intervento rapido del gruppo di soccorso della Società Nazionale di Salvamento, tutti sono stati tratti in salvo, dimostrando come la prontezza possa fare la differenza tra emergenza e tragedia. La sicurezza in mare è una priorità , e questo episodio ne è la prova concreta.

Il motoscafo imbarca acqua e in quattro rischiano di affondare. Salvataggio lampo ieri a Portonovo portato a termine dal gruppo volontari della SocietĂ Nazionale di Salvamento che garantisce assistenza ai bagnati della baia. Attorno alle 13 è arrivata una richiesta di soccorso alla guardia costiera da parte di una imbarcazione da diporto a motore, un motoscafo preso a noleggio da due coppie del posto, due uomini e due donne. Arrivati davanti allo specchio d’acqua del Fortino Napoleonico gli occupanti hanno notato che lo scafo di stava riempendo di acqua. La guardia costiera ha allertato l’unitĂ di salvamento che staziona tra Emilia e il Molo e gli operatori, a bordo anche personale sanitario, sono subito partiti per raggiungere il motoscafo lungo circa cinque metri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Imbarcano acqua: tutti salvati

