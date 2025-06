Imam di Bologna diventa virale su Tiktok per le prediche contro il Natale e il femminismo

L'imam Omar Mamdouh di Bologna sta scatenando un vero e proprio terremoto sui social, diventando virale su TikTok con prediche contro il Natale e il femminismo. I suoi video, pubblicati sul canale "Il vero Islam", hanno suscitato reazioni contrastanti, mettendo in discussione le sue posizioni e il suo ruolo alla guida della moschea Iqraa di Bologna. Ma chi è davvero Mamdouh e quale sarà il suo impatto nel dibattito pubblico?

Prediche online e frasi contro il Natale e il femminismo. L'imam Omar Mamdouh è finito al centro delle polemiche per i contenuti postati su Tiktok, sul canale "Il vero Islam". Mamdouh guida la moschea Iqraa di Bologna da diversi mesi: era subentrato a Zulfiqar Khan, espulso nell’ottobre 2024 per. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Imam di Bologna diventa virale su Tiktok per le prediche contro il Natale e il femminismo

