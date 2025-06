#iltempodioshø

La prima pagina de Il Tempo di lunedì 23 giugno ci presenta una vignetta di Osho che invita alla riflessione, mentre il mondo si prepara a un'operazione militare senza precedenti. L’operazione “Martello di mezzanotte” contro l’Iran, condotta dagli USA di Donald Trump con 125 aerei e potenti bombe, segna un punto di svolta nelle tensioni internazionali. Un momento che ci costringe a chiedere: quali saranno le conseguenze di questa escalation?

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di lunedì 23 giugno. L'operazione "Martello di mezzanotte" contro l'Iran è scattata l'altro ieri alle 20, ora americana. In Italia erano le 2 del mattino. Nei raid sono stati impiegati dagli Usa di Donald Trump 125 aerei, compresi 7 bombardieri B-2 e 14 bombe "bunker-buster" da 14 tonnellate.

GBU-57: la bomba bunker buster americana che può colpire i siti nucleari iraniani - La GBU-57, nota come Massive Ordnance Penetrator, è l’arma convenzionale più potente degli Stati Uniti, progettata per penetrare bunker sotterranei altamente protetti come quelli iraniani di Fordow.