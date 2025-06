Ilaria Bugetti | Mai percepito utilità illecite Attendo la decisione serena ma con sofferenza

Ilaria Buggetti si presenta con determinazione e trasparenza davanti al giudice, condividendo il suo impegno nel affrontare ogni accusa con rispetto e fermezza. La sua testimonianza, accompagnata da documenti di supporto, riflette la volontà di chiarire ogni aspetto della vicenda, dimostrando che la sincerità e la fiducia nel sistema giudiziario sono le sue principali armi in questa difficile sfida. E ora, si attende con speranza la decisione finale, certi che la verità prevarrà.

Prato, 23 giugno 2025 – "Rendendo dichiarazioni nel corso della udienza di oggi e producendo documentazione a supporto, ho ritenuto di confrontarmi puntualmente con tutti gli addebiti che mi vengono mossi dalla accusa. Ciò ho fatto confrontandomi con i miei difensori per rispetto delle istituzioni e con fiducia nel contraddittorio processuale, nonostante il tempo ridotto che il codice riconosce in questi casi per preparare la difesa". Queste le parole della sindaca dimissionaria di Prato, Ilaria Bugetti (Pd), dopo l'interrogatorio di questa mattina a Firenze. "Ho in particolare ribadito – continua Bugetti – di non aver mai percepito alcuna utilità illecita e di aver operato perseguendo sempre l'interesse pubblico.