il volo e lo schianto due centauri le vittime

Una domenica tragica per gli amanti delle due ruote, con due incidenti fatali che hanno sconvolto le comunità di Brescia e Lodigiano. Giorgio Chieribico, 55 anni, ha perso la vita precipitando in un burrone durante una corsa lungo un percorso affascinante e impegnativo tra Passo del Maniva e Baremone, noto per i suoi panorami mozzafiato. La cronaca di questa giornata ci ricorda quanto sia fondamentale la massima attenzione sulla strada.

Domenica con due tragedie per altrettanti centauri, nel Bresciano e nel Lodigiano. Giorgio Chieribicco, 55 anni, di Flero (Bs), è morto mentre guidava la moto precipitando in un burrone. È accaduto lungo la strada che congiunge il Passo del Maniva a quello del Baremone: un itinerario parzialmente sterrato, particolarmente amato da ciclisti e motociclisti perché offre panorami bellissimi su Val Trompia e Valle Sabbia. Patrizio Addattilo (nella foto), 64 anni, residente a Lodi, è invece rimasto vittima dell'impatto con un'auto che usciva da una colonna formatasi di prima mattina a Cornegliano Laudense.

