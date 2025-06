Il ’Viola Park’ ai piccoli dell’Affrico

Il Viola Park di Bagno a Ripoli si è trasformato in un vivace palcoscenico di sogni e valori, dove i più piccoli dell’Africa e i baby calciatori si sono uniti in una giornata di sport, amicizia e crescita. In questo evento unico, gestito con passione dalla Fiorentina, 16 squadre di Piccoli Amici anno 2018 hanno dimostrato che il calcio è molto più di uno sport, è un insegnamento di vita. Un’esperienza che resterà impressa nei cuori di tutti i partecipanti...

Un piccolo evento ma di grande importanza per i valori che ha voluto trasmettere ai ragazzi. Nella splendida scenografia del Viola Park di Bagno a Ripoli si è svolto un avvenimento calcistico interessante e rivolto alla categoria Piccoli Amici anno 2018. Tanti i baby calciatori in campo che si sono affrontati nel torneo denominato 'Viola Park', gestito brillantemente dalla Fiorentina. La manifestazione ha visto la partecipazione di 16 squadre affiliate all'Acf Fiorentina, provenienti da tutta la Toscana. Una bella cornice di pubblico ha assistito sul campo 'Astori' alle magie dei piccoli atleti.

