Il videogioco politicamente scorretto diventa serie | novità entusiasmanti

Il videogioco politicamente scorretto si prepara a conquistare nuovamente gli schermi, con una serie che promette di essere un mix esplosivo di nostalgia e novità. Il possibile ritorno di Duke Nukem, icona degli anni ’90, potrebbe segnare una rinascita epica per uno dei franchise più amati e controversi del mondo gaming. Dopo il successo di adattamenti come Castlevania e Devil May Cry, il pubblico aspetta con ansia questa nuova avventura che…

possibile ritorno di duke nukem: un franchise iconico pronto a rinascere. Il mondo dei videogiochi potrebbe presto assistere al rilancio di uno dei franchise più cult e riconoscibili degli anni '90. Dopo il successo di adattamenti televisivi di serie come Castlevania e Devil May Cry, si prospetta l'arrivo di una nuova produzione dedicata a un personaggio simbolo dell'action game, noto per il suo stile estremamente provocatorio e irriverente. lo sviluppo del progetto e i diritti acquisiti. Secondo quanto dichiarato dal produttore Adi Shankar, già noto per aver reinterpretato in chiave adulta titoli come The Guardians of Justice e Captain Laserhawk, i diritti del personaggio sono stati acquistati direttamente da Gearbox Software.