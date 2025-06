Il video della vergogna | i pro Pal in corteo vietano e rubano la bandiera ucraina A sinistra i bimbi di Kiev valgono meno di quelli di Gaza

Le immagini che circolano sui social sono un pugno nello stomaco: una manifestazione apparentemente pacifica si trasforma in un campo di battaglia simbolico, dove bandiere vengono rubate, bruciate e strapate. La doppia morale emerge chiaramente: i bambini di Kiev valgono meno di quelli di Gaza, e la nostra solidarietà sembra avere limiti ben definiti. È ora di riflettere sulla vera portata dell’indignazione e sui valori che guidano le nostre scelte.

Le immagini, riportate sui social, sono chiarissime: alla "pacifica" manifestazione di sabato, dei vari pro Pal, no Nato, no Israele e no riarmo, tra i post comunisti di Potere al Popolo in corteo a raccattare voti "pacifisti" con metodi poco pacifici – bandiere bruciate o strappate dalla mani se non gradite agli organizzatori – era giusto indignarsi per i bambini morti a Gaza a causa dei raid israeliani, ma non per quelli morti, o rapiti, per effetto della guerra di Vladimir Putin. Una sintesi efficace di quanto accaduto e documentato da l video pubblicato da Ivan Grieco, che ha descritto sui social la prepotenza subita.