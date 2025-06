Il video del gorilla che mette in fuga i turisti L'etologa | Ridurre le distanze con i selvatici aumenta gli incidenti

Un video sorprendente cattura un momento decisamente inaspettato nel cuore dell’Uganda: un gorilla che si scaglia contro un gruppo di turisti, provocando paura e cadute. Questa scena, ripresa nel Bwindi Impenetrable National Park, ci invita a riflettere sull’importanza di rispettare la distanza con i selvatici. Secondo l’etologa Elisabetta Palagi, ridurre le distanze può aumentare il rischio di incidenti, sottolineando quanto sia fondamentale osservare la natura senza interferire. Continua a leggere.

Un gorilla si è lanciato contro un gruppo di turisti in Uganda, spaventandoli e facendoli cadere. Il video, girato nel Bwindi Impenetrable National Park, mostra un comportamento non così insolito nella comunità dei gorilla, come spiega l’etologa Elisabetta Palagi: "Può trattarsi di una reazione a frustrazione o di sorpresa". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il video del gorilla che mette in fuga i turisti. L'etologa: Ridurre le distanze con i selvatici aumenta gli incidenti.

