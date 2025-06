Il video del giornalista costretto a evacuare in diretta per le bombe a Tel Aviv | 10 minuti per arrivare al rifugio

In un momento di tensione estrema, Anderson Cooper della CNN si è trovato costretto a interrompere la sua trasmissione in diretta a Tel Aviv, quando un allarme missilistico ha richiesto un’immediata evacuazione. La scena, drammatica e intensa, ci ricorda quanto il confine tra informazione e realtà possa essere sottile in momenti di crisi. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa emergenza e l’impatto che sta avendo sul mondo.

Anderson Cooper della CNN era in diretta quando ha ricevuto l'allarme sul suo cellulare di un imminente attacco missilistico. In diretta da Tel Aviv, in Israele, è stato costretto ad evacuare lo studio e dirigersi nel rifugio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: diretta - costretto - evacuare - aviv

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Antonio Tiberi costretto ad inseguire - Segui in diretta la tappa di oggi del Giro d’Italia 2025. Antonio Tiberi si trova a inseguire con un ritardo di 1’30”, mentre il gruppo lotta per la testa della corsa.

Il video del giornalista costretto a evacuare in diretta per le bombe a Tel Aviv: 10 minuti per arrivare al rifugio; Le notizie di martedì 17 giugno sulla guerra tra Israele e Iran; Teheran, raid di Israele sulla tv di Stato iraniana: diversi morti | L'Iran lancia nuovi attacchi missilistici su Israele e avverte: Colpiremo tutta notte.

Il video del giornalista costretto a evacuare in diretta per le bombe a Tel Aviv: “10 minuti per arrivare al rifugio” - Anderson Cooper della CNN era in diretta quando ha ricevuto l'allarme sul suo cellulare di un imminente attacco missilistico ... Segnala fanpage.it