Il verbanese Carlo Tacchini è campione europeo di canoa

Carlo Tacchini, il talentuoso atleta verbanese, si è laureato campione europeo di canoa nel C2 500 metri a Racice, Repubblica Ceca. Con una vittoria straordinaria insieme a Gabriele Casadei, ha conquistato l’oro battendo le squadre più forti d’Europa e segnando il miglior tempo del torneo. Questa impresa conferma il suo talento e la sua dedizione, portando il nome di Verbania sul tetto d’Europa...

Carlo Tacchini è il nuovo campione europea di canoa insieme a Gabriele Casadei. Il verbanese ha vinto ieri, domenica 22 giugno, l'oro nel C2 500 metri a Racice, in Repubblica Cecca, battendo la formazione spagnola e quella ungherese con il miglior tempo segnato in un campionato europeo.

Il campione verbanese sul gradino più alto del podio insieme al compagno nei campionati continentali in Repubblica Ceca Vai su Facebook

