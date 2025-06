Il Venezia riparte da Stankovic tra i pali | il figlio d' arte a titolo definitivo dall' Inter

Il Venezia riparte con entusiasmo, affidandosi all’esperienza di Filip Stankovic tra i pali e puntando su un nuovo allenatore che potrebbe essere Giovanni Stroppa. Mentre l’attesa per l’annuncio ufficiale si fa spasmodica, la società arancioneroverde mostra di aver già tracciato una direzione chiara per la prossima stagione di Serie B. L’ufficialità è alle porte, e i tifosi non vedono l’ora di scoprire quale sarà il prossimo capitolo di questa avventura.

Mentre si attende l'ufficialità sul nuovo allenatore (sarà Giovanni Stroppa, in arrivo dalla Cremonese), il Venezia ha definito l'acquisto a titolo definitivo dall'Inter di Filip Stankovi?, che difenderà i pali degli arancioneroverdi nella prossima stagione di serie B.

