Il veleno di uno scorpione dell’Amazzonia antidoto contro il cancro al seno La scoperta dei medici brasiliani

Una scoperta sorprendente potrebbe rivoluzionare la lotta contro il cancro al seno: il veleno di uno scorpione dell’Amazzonia, ritenuto un possibile antidoto naturale. Dopo anni di studi e tentativi, i medici brasiliani annunciano risultati promettenti, mentre Cuba promuove l’uso di un raro scorpione blu come cura alternativa. Resta da scoprire se questa soluzione potrà davvero cambiare le sorti dei pazienti oncologici.

Da anni i medici cubani provano a dimostrar e la connessione tra il veleno degli scorpioni e la cura del cancro, ma senza esito. Il veleno di un raro scorpione blu presente solo a Cuba (Rhoplaorus junceus) viene promosso tuttora come un prodotto di origine naturale per la terapia del cancro. A descriverne per primo gli effetti fu il biologo Misael Bordier nel lontano 1985. L’estratto del veleno è stato commercializzato da una azienda farmaceutica cubana in due diverse formulazioni, una soluzione ed una formulazione omeopatica. In Europa è prodotto da una azienda trapiantata a Tirana. Ma i preparati a base di veleno di scorpione blu sono stati, e sono a tutt’oggi, venduti illegalmente poiché non sono stati autorizzati da alcuna agenzia regolatoria internazionale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it