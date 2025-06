Il valore aggiunto delle cooperative | dare lavoro a persone svantaggiate conviene anche alla Pubblica amministrazione

Il valore delle cooperative che assumono persone svantaggiate va ben oltre il beneficio sociale: porta vantaggi concreti anche alla pubblica amministrazione. A Bergamo, la crescita della produzione (+6,3%) e dell’occupazione (+13,8%) testimoniano un impatto positivo tangibile. Inoltre, ogni lavoratore inserito risparmia alla PA circa 2.446 euro all’anno, con un incremento del 33% rispetto all’anno precedente. Un esempio che dimostra come l’inclusione sia un investimento vincente per tutti.

Bergamo. Sale il valore della produzione  (+6,3%)  e cresce  l' occupazione di persone in condizioni di svantaggio  inserite in convenzione nelle imprese (+13,8%). E aumenta anche il risparmio per la pubblica amministrazione: ogni lavoratore occupato genera, in un anno, minori costi per 2.446 euro, con un +33% rispetto al dato medio dell'anno precedente. È quanto emerge da due documenti presentati questa mattina: il Bilancio aggregato  " Impact", marchio rilasciato da Confcooperative Bergamo  alle sole realtà del territorio che rispondono ad elevati standard qualitativi  , e "Il valore creato dall'inserimento lavorativo per i budget pubblici", studio commissionato da Confcooperative Bergamo e Csa Coesi a Socialis  (Centro studi in imprese cooperative, sociali ed enti non profit) realizzato nel quadro del progetto "Trame Cooperative" sostenuto dalla Camera di Commercio di Bergamo.