Il tycoon 1 | Ogni ritorsione scatenerebbe una nostra reazione

Nel tumulto delle tensioni internazionali, ogni azione può scatenare una reazione a catena. Come ha recentemente annunciato Donald Trump sui social, gli Stati Uniti hanno colpito tre siti nucleari in Iran, segnando un episodio cruciale nella storia recente del Paese. Un gesto che potrebbe aprire a scenari imprevedibili e rischiosi. La questione rimane: quali saranno le conseguenze di questa mossa audace sul fronte globale? La risposta si sta scrivendo in queste ore.

di Aldo Baquis TEL AVIV Con uno stringato messaggio di sette righe sul proprio social "Truth" Donald Trump ha messo a parte sabato sera gli americani dell'episodio più drammatico nella storia recente del loro Paese. "Abbiamo appena completato con grande successo un nostro attacco su tre siti nucleari in Iran: Fordow, Natanz, Esfahan". La mossa era da tempo nell'aria. Ma ancora di recente lo stesso Trump aveva affermato che avrebbe preso una decisione definitiva "entro due settimane". "Un carico completo di bombe – ha aggiunto – è stato scaricato sul sito principale, Fordow. Tutti i nostri aerei sono usciti dallo spazio aereo dell'Iran e stanno rientrando indenni a casa".

