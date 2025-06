Il trionfo dei genitori mitomani nel secolo della deresponsabilizzazione

In un mondo sempre più dominato dall’illusione dell’autonomia, i genitori mitomani si ergono a protagonisti di una narrazione distorta, alimentando un ciclo di deresponsabilizzazione che coinvolge le nuove generazioni. La recente satira sul bambino varesotto in cerca del gelato a Milano ne è un esempio emblematico, svelando come il desiderio di controllo possa trasformarsi in un’ossessione. È il trionfo di un genitore che, spesso, preferisce immaginare il proprio ruolo piuttosto che affrontare le vere sfide educative.

Caro Corriere della sera, che programmi hai per l’estate? Il secondo assaggio del format “Bambini e treni”, di cui ti sei appropriato senza che Repubblica difendesse il suo diritto di primogenitura lanzichenecco, mi sembra molto promettente. La nuova storiella è: bambino va a prendere il gelato. Bambino del varesotto, nientemeno, cerca di andare da solo a prendere il gelato in Cadorna, intesa come zona di Milano, nientemeno. Cerca di andarci prendendo il treno con cui la madre lo porta in genere a trovare la sorella. E qui dovremmo parlare dei “Simpamici”, di cui ho già scritto in varie forme. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il trionfo dei genitori mitomani nel secolo della deresponsabilizzazione

