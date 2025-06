Il trasporto sicuro del neonato e lattante | il 27 giugno al Policlinico incontro per le famiglie

Il 27 giugno al Policlinico, un incontro imperdibile dedicato alle famiglie, offrirà strumenti fondamentali per il trasporto sicuro di neonati e lattanti. La SIN, in collaborazione con l’UOC di Patologia e TIN dell’Azienda Ospedaliera Universitaria, guiderà i genitori alla scoperta di comportamenti essenziali per garantire salute e sicurezza ai loro piccoli. Un’occasione unica per apprendere da esperti e condividere esperienze, perché la protezione dei nostri bambini inizia dalle piccole cose.

Comprendere da vicino l'importanza di alcuni comportamenti nella gestione quotidiana del neonato e del lattante. È con questo proposito che venerdì 27 giugno la SIN, Società Italiana di Neonatologia, in sinergia con l'UOC di Patologia e TIN dell'Azienda Ospedaliera Universitaria, diretta dalla.

Trasporto sicuro del neonato e lattante: al Policlinico di Messina incontro per le famiglie.

