Il tragico frontale tra due moto morto Daniele Benifei Il lutto della comunità

Un tragico incidente frontale tra due moto ha spezzato la vita di Daniele Benifei, lasciando un dolore profondo nella comunità di Pistoia. Amante delle esplorazioni su due ruote, Daniele guidava con prudenza e passione, cercando libertà tra paesaggi incantati. La sua scomparsa rappresenta una perdita incolmabile per tutti coloro che conoscevano il suo spirito gentile e avventuroso. La comunità si stringe nel lutto, ricordando con affetto il suo valore e la sua passione per la vita.

Pistoia, 23 giugno 2025 – Aveva sempre amato andare in moto, non per la velocità ma per esplorare paesi e ambienti naturali assaporando la sensazione di libertà, guidando con prudenza. Era partito anche questa volta con un gruppo di amici, felice di percorrere in sella alla sua due ruote Suzuki le strade dei paesaggi alpini, ma mai avrebbe immaginato che quello in Alto Adige sarebbe stato il suo ultimo viaggio. Daniele Benifei, 64 anni, di Pistoia, ha purtroppo perso la vita nel pomeriggio di sabato scorso, a causa di uno scontro frontale con un’altra moto su un tornante della strada che porta al passo della Mendola, in provincia di Bolzano. 🔗 Leggi su Lanazione.it