Il torneo 8217mo “Je faccio er cucchiaio Cup” è un appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio, dove rigoristi e portieri si sfidano in duel epici che mettono alla prova nervi e abilità. Un evento nato nel 2023, giunto al suo terzo anno, che trasforma il tradizionale calcio da rigore in uno spettacolo di pura adrenalina. Domani sera, sul sintetico di San Marino di Carpi, assisteremo a un’altra battaglia memorabile, continuando la leggenda…

Portiere contro rigorista. Uno dei momenti di massima epica del calcio, che verrà sublimato domani sera sul campo in sintetico di San Marino di Carpi, quartiere generale della United Carpi. Nata nel 2023, per il terzo anno di fila (ritrovo alle 19, gara al via dalle 20) va in scena la ’Mo je faccio er cucchiaio cup’, torneo di calci di rigore ideato da Federico Paramatti, difensore della formazione carpigiana. Il nome nasce dalla celebre frase ("Nun te preoccupà, mo je faccio er cucchiaio") pronunciata il 29 giugno del 2000 da Francesco Totti, che così annunciò a un incredulo Gigi Di Biagio come avrebbe battuto il suo rigore nella semifinale dell’Europeo contro l’Olanda. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il torneo. ’Mo je faccio er cucchiaio cup’. Dove i rigoristi sfidano i portieri

