Il terrore delle punture di siringhe tra la folla in una sola sera 145 casi di needle spinking in Francia | chi puntavano i 12 arrestati

paura diffusa tra cittadini e turisti, scatenando un’ondata di preoccupazione e interrogativi sulla sicurezza pubblica. La violenza e l’imprevedibilità di questi attacchi hanno messo in allarme le autorità, che ora cercano di fare luce su un fenomeno tanto inquietante quanto misterioso. Ma cosa si cela dietro questa escalation di episodi?

In Francia lo chiamano piqûrs sauvages, letteralmente «punture selvagge» e in una sola serata sono stati segnalati 145 casi. Tra gli eventi nelle varie città, la polizia francese ha arrestato 12 sospettati di aver punto persone, apparentemente a caso, con siringhe potenzialmente infette o sospettate di contenere droghe. Solo a Parigi, i casi di needle spinking, letteralmente «avvelenamento da ago», come viene definito il fenomeno fuori dalla Francia, sarebbero stati circa 90. Che cos’è successo. La sera di sabato 21 giugno, come ogni anno, le strade francesi si sono riempite di milioni di turisti e cittadini. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: punture - siringhe - sola - casi

Lavagna, infermiere indagate per i troppi sedativi. Gli inquirenti: “Scoperti 5 casi in una sola notte” - Inchiesta su infermieri indagati per l’uso eccessivo di sedativi, con cinque casi scoperti in una sola notte.

LE PUNTURE PER DIMAGRIRE? ATTENZIONE. Sempre più persone si affidano a iniezioni “miracolose” per perdere peso rapidamente. Ma la verità è un’altra: state rincorrendo un’illusione pericolosa. Il Prof. Mario Marchetti, Presidente di Italfarmacia e Vai su Facebook

Il terrore delle punture di siringhe tra la folla, in una sola sera 145 casi di needle spinking in Francia: chi puntavano i 12 arrestati; Punture di siringhe alle spalle, ora scatta la psicosi: ritorna l'allarme per il needle sparking; Punte da uno sconosciuto con una siringa: la denuncia di due studentesse di Pisa.

Francia, 145 persone denunciano punture con siringhe durante la Fête de la Musique: 12 arresti - Fête de la Musique, 145 persone denunciano punture con siringhe in tutta la Francia. Si legge su la7.it

Francia, più di cento persone hanno denunciato di essere state punte con delle siringhe durante la Fête de la Musique - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Secondo msn.com