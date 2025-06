il tennis club ippodromo di cesena conquista la promozione in b2 femminile

prima storica promozione in B2 femminile. Una vittoria che celebra il talento, la determinazione e l’impegno di tutto il team cesenate, pronti a scrivere nuove pagine di successo nel mondo del tennis. Questo risultato straordinario segna un nuovo capitolo emozionante per il club, confermando il valore di una squadra unita e motivata a raggiungere traguardi sempre più ambiziosi.

