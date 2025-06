Il teatro della vendetta di Teheran contro le basi americane Cosa serve per far finire la guerra

Nel cuore di Teheran, il teatro della vendetta si apre con un messaggio chiaro: la pace richiede azioni concrete e dialogo. Mentre l’Iran risponde alle minacce e agli attacchi, la domanda sorge spontanea: cosa serve davvero per mettere fine alla guerra? Dalla nostra inviata all’Aia, un quadro complesso che ci invita a riflettere sulle vie della diplomazia e sulla ricerca di una soluzione duratura.

L'Aia, dalla nostra inviata. La risposta della Repubblica islamica dell'Iran è arrivata. La televisione di stato, la stessa colpita da un attacco israeliano la scorsa sett.

Trump pronto a entrare in guerra, ultimatum a Teheran: «Sappiamo dove è Khamenei, arrendetevi». L'ayatollah: «La battaglia ha inizio» | Nyt: "Possibili attacchi alle basi Usa e mine nello stretto di Hormuz" - Tensione alle stelle tra Stati Uniti e Iran: Trump, con un ultimatum duro, si prepara a rispondere alle minacce di Teheran, mentre notizie di possibili attacchi alle basi americane e alle rotte nello stretto di Hormuz si fanno sempre più concrete.

#Israele colpisce la sede della TV di Stato a #Teheran. L'Idf parla di centro usato dalle forze armate iraniane per attività militari sotto copertura. Durissima la reazione iraniana "Attacco spregevole, un crimine di guerra". Secondo media iraniani raid israeliani

Il teatro della vendetta di Teheran contro le basi americane. Cosa serve per far finire la guerra; Operazione 'Martello di mezzanotte', bombe Usa sui siti nucleari iraniani LIVE BLOG del 22 giugno; Attacco Usa all'Iran, Trump: «Danni monumentali alle loro basi nucleari, aperti al cambio di regime». Nyt: «Po.

Il teatro della vendetta di Teheran contro le basi americane. Cosa serve per far finire la guerra - La reazione della Repubblica islamica è arrivata: i missili balistici di Teheran sono partiti verso la base americana di al Udeir in Qatar.

Iran-Usa, missili contro basi in Iraq. Trump: non ci serve petrolio iraniano - La televisione di Teheran ha mostrato il video dell'attacco alle basi Usa in Iraq come vendetta per l'uccisione del generale iraniano Soleimani, avvenuta venerdì scorso a Baghdad nel corso di un ...