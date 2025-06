Il super telescopio Vera Rubin ci darà il più grande film del nostro Universo | È una rivoluzione

Un vero e proprio scrutatore delle meraviglie cosmiche, il super telescopio Vera Rubin promette di rivoluzionare la nostra comprensione dell'universo. Con il suo sensore da 3.200 megapixel e una lente senza paragoni, potrà catturare immagini mozzafiato del cielo australe in pochissimo tempo, svelando eventi celesti unici e oscurità profonde come mai prima d'ora. Un viaggio tra le stelle che cambierà per sempre il nostro sguardo sull'infinito.

Prima luce e prime immagini del ottenute con il più grande sensore fotografico al mondo (3.200 megapixel) e una lente da primato, potrà mappare tutto il cielo australe in meno di tre giorni e come una sentinella, segnalare stelle che esplodono e buchi neri in fusione

