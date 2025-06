Il sindaco di Salerno dopo le violenze | comportamento incivile e insopportabile della Lega Calcio

Quest’oggi, il sindaco di Salerno si trova a dover affrontare la ferma condanna di una comunità amareggiata e indignata. La violenza e l’inciviltà dimostrate ieri sera non solo hanno macchiato lo spirito sportivo, ma rischiano di compromettere l’immagine della città stessa. È il momento di riflettere e agire con fermezza per ripristinare rispetto e dignità, affinché eventi simili non si ripetano in futuro.

La Salernitana è retrocessa in Serie C. E lo ha fatto nel peggiore dei modi, venendo accompagnata da una forte contestazione da parte della tifoseria che ha scagliato in campo sediolini e petardi, costringendo l’arbitro Doveri a sospendere la partita. Le conseguenze di ciò che è successo ieri sera allo stadio “Arechi” di Salerno sono ormai cosa nota, e la brutta pagina ha già fatto il giro del mondo provocando l’indignazione di tutti. Quest’oggi ne ha parlato il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, stigmatizzando il comportamento dei presunti tifosi, ma anche sottolineando il contesto in cui è maturato l’episodio di inciviltà. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il sindaco di Salerno dopo le violenze: «comportamento incivile e insopportabile della Lega Calcio»

