Il sindaco Bitetti partecipa per la prima volta al Consiglio Direttivo dei Giochi del Mediterraneo

Il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, ha fatto il suo debutto al Consiglio Direttivo dei Giochi del Mediterraneo, un momento cruciale per rafforzare l’impegno della città nell’organizzazione dell’evento del 2026. Con entusiasmo e determinazione, Bitetti ha sottolineato l’importanza di questa partnership per valorizzare Taranto a livello internazionale. Nel corso della riunione, il sindaco ha rivolto un sentito ringraziamento al commissario dei giochi, Massimo Ferrarese, e al direttore...

Il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, ha preso parte per la prima volta al Consiglio Direttivo dei Giochi del Mediterraneo, un passaggio fondamentale per monitorare e accelerare l'organizzazione dell'importante evento sportivo internazionale che vedrà protagonista la città nel 2026. Nel corso della riunione, il sindaco ha rivolto un sentito ringraziamento al commissario dei giochi Massimo Ferrarese, al direttore generale Carlo De Molfetta, al delegato della Regione Puglia Mattia Giorno per l'impegno e il lavoro svolto fino ad oggi. «Ho voluto essere presente – ha dichiarato Bitetti – perché desidero che i progetti già avviati siano portati a compimento nel migliore e più breve tempo possibile.

TARANTO - Il "primo giorno" del sindaco Piero Bitetti: «Viva Taranto, viva i tarantini», così il primo cittadino ha chiuso la cerimonia tenutasi oggi, martedì 17 giugno, in un affollatissimo Salone degli Specchi a Palazzo di Città. In municipio si è tenuto il passaggi Vai su Facebook

